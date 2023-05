Huiseigenaren verwachten dat woningwaarde sterker afhankelijk van het energielabel wordt

In het eerste kwartaal van 2023 is het aantal hypotheekaanvragen voor woningverbetering met 11 procent gestegen in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Vooral onder huiseigenaren in de leeftijd 35 tot 45 jaar is een sterke groei aanwezig (21 procent), blijkt uit onderzoek van De Hypotheker. Meer dan de helft van de huizenbezitters verwacht dat de waarde van een woning binnen nu en vijf jaar sterker afhankelijk van het energielabel zal zijn en twee op de drie woningeigenaren vindt het energielabel (zeer) belangrijk bij de aankoop van een nieuwe woning. Hoewel huizenbezitters het belang van een energielabel meer inzien, weet bijna 30 procent niet welk energielabel hun eigen woning heeft en bij ruim een kwart dat het aan kennis ontbreekt met welke energiebesparende maatregelen zij het energielabel van hun woning kunnen verbeteren.