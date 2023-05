TAF lanceert derde AOV voor zelfstandigen: InkomenZeker AOV

Naast de Maandlastenbeschermer en de GoedGezekerd AOV krijgt TAF er een derde arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen bij. De InkomenZeker AOV; een ‘traditioneel product’ dat niet uitgaat van de vaste lasten, maar het inkomen. “Dit doen we puur op verzoek van inkomens- en pensioenkantoren. Zij spraken ons erop aan dat we hier nog geen propositie in hadden”, zegt commercieel directeur van TAF Michiel Meijer.