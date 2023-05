Voor AMtalent Robin Vogel (NN Schade & Inkomen) zijn data dagelijkse kost

Robin Vogel (1994) is intern accountmanager bij NN Schade & Inkomen. Hij werkt sinds 2019 bij de verzekeraar. Eerst via een detacheerder; sinds 2021 is hij in dienst. Hij is een van de talenten in de meest recente AM 25 talent.