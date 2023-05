Pensioenstandpunt verandert niet ondanks waarschuwing WI

In De Telegraaf noemt het belangrijke Wetenschappelijk Instituut (WI) van het CDA de nieuwe pensioenwet "een ramp" en "een enorme gok op de toekomst". De Eerste Kamer buigt zich vanaf vandaag over de pensioenwet. De waarschuwing van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA over de pensioenwet, is geen aanleiding voor de Eerste Kamerfractie van de christendemocraten om het standpunt te heroverwegen.