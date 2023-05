CBS: Koopwoningen zijn in april ruim 4 procent in prijs gedaald

Gemiddeld kostte een woning in april ruim 401.000 euro, 4,4 procent minder dan in april op jaarbasis. Een maand eerder daalde de prijs nog met 2,3 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS en het Kadaster naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland.