Nieuwe organisatiestructuur stoomt You Sure klaar voor buitenland

You Sure heeft een organisatieverandering ondergaan. De naam You Sure blijft bestaan voor het intermediair, alsook employee benefits specialist Felixx werk & inkomen. Het huidige volmachtbedrijf DIN Assuradeuren wordt losgetrokken en heet vanaf nu Yinco. Om deze merken te bundelen is gekozen voor de groepsnaam Yellow Hive. “Ik had het liever ‘Friends’ genoemd, want voor je vrienden doe je net wat meer, maar dat ging niet”, zegt ceo Ger Knikman.