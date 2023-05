AMpodcast De Assurantieclub over ESG: ‘Maak een keuze waar je achter staat’

Alexandra Meijer

V.l.n.r. Peter Plat, Bert Sonneveld, Marnix Bokhorst en Alexandra Meijer

Dat de financiële dienstverlening aan de slag moet met ESG is een feit, maar hoe doe je dat eigenlijk? Maakt het dan uit of je een groot of klein bedrijf bent? Intermediair of verzekeraar? In de negende aflevering van De Assurantieclub komen de antwoorden op deze vragen aan bod, inclusief tips om het allemaal behapbaar te maken.

Aan tafel zitten dit keer Peter Plat, associate partner bij EY, en Marnix Bokhorst, eigenaar van Bokhorst Verzekeringen. Plat focust zich als onderdeel van het CFO consulting team bij EY op de dienstverlening aan verzekeraars, met name op het gebied van transformatieprojecten. Hij vertelt onder meer wat er van verzekeraars wordt verwacht als het gaat om ESG (Environmental, Social & Governance) en wat zij kunnen en moeten doen om hieraan te voldoen. Bokhorst legt op zijn beurt uit wat je als intermediair met dit thema kunt doen en hoe je het in kunt zetten om je bijvoorbeeld te profileren. Bovendien beantwoorden de gasten de vraag: is het erg als bedrijven alleen voor hun reputatie aan de ESG-criteria voldoen? Beluister het antwoord in de podcast hieronder. In De Assurantieclub gaan AM-redacteur Alexandra Meijer en Bert Sonneveld, voorzitter van de Federatie van Assurantieclubs, in gesprek met experts uit de verzekeringsbranche. Eerder bespraken we onderwerpen als onverzekerbaarheid, consolidatie in het intermediair, klantbeheer en AOV. Alle afleveringen zijn op de dossierpagina te vinden.

