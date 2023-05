Rijke numismaat krijgt onderverzekerde verzameling niet afgewenteld op adviseur

Bij een roofoverval in een woning werd in 2019 een kostbare muntenverzameling gestolen. ASR taxeerde de waarde van de verzameling op 96.570 euro, maar betaalde volgens de polisvoorwaarden van de inboedelverzekering het gemaximeerde bedrag van 27.000 euro uit. Volgens de eigenaar is de adviseur verantwoordelijk voor de onderverzekering. De rechtbank en later ook het hof stelden de numismaat in het ongelijk: de tussenpersoon kon redelijkerwijs geen weet hebben van de verzameling.