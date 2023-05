Duurzaamheid: commercieel belang snel groter dan wettelijk

Het wetenschappelijke debat rond thema’s als CO2-uitstoot en duurzaamheid is de afgelopen decennia uitgebreid gevoerd. Met allerlei wetgeving als resultaat. We zijn in een fase beland waarin persoonlijke meningen niet langer relevant zijn. Hoogste tijd om vooral te kijken naar wat dit gaat betekenen. Naar de impact op ons en onze klanten. Los van ieders persoonlijke opinie.