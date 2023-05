Positief Wonen is aan Adviesbox toegevoegd

De partij Positief Wonen heeft zich aan Adviesbox gekoppeld. Het is de volgende koppeling in het kader van het sinds kort door Adviesbox aangeboden standaard adviesonderwerp verduurzaming. Adviesbox heeft hiermee een stap gezet in het koppelen met partijen die de consument ontzorgen in het verduurzamen van de woning.