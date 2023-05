Onderzoek: verzekeringsmarkt e-bikes groeit met ruim 200 miljoen euro

Nederlanders hebben in 2022 in totaal 550 miljoen euro uitgegeven aan het verzekeren aan hun elektrische fiets. In 2021 ging dat nog om 313 miljoen euro. Dit blijkt uit de derde editie van de E-bike Monitor van Multiscope onder ruim 5.000 Nederlanders. Deze stijging komt door de groei van het aantal e-bikes en hogere maandelijkse kosten voor de verzekering.