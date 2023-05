Natte, slappe bouwprojecten. Wie gaat die verzekeren?

Nu de meivakantie achter de rug is, kunnen we ons gaan verheugen op de zomervakantie. Dat brengt me terug in de tijd dat ik met m’n ouders ging kamperen in Zuid-Europa. Mijn vader was expert in het plaatsen van de tent. Nooit onderaan een camping die tegen een heuvel op was gebouwd, de achterkant van de tent in de richting van de wind, ruimte om bij naderende hevige regenval een klein grachtje om de tent te kunnen graven. En een strategische stelplaats voor de auto zodat de tent daaraan vastgebonden kon worden als de Mistral of Scirocco op zou zetten. En zo ben ik dus zonder tentscheuren en natte voeten m’n vakantiejeugd door gekomen.