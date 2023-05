Ruim een tiende minder mensen is met pensioen gegaan

In totaal stopten in 2022 zo’n 84.000 mensen met werken vanwege hun pensioen, 12 procent minder dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van CBS. Iets minder dan de helft van de mensen die vorig jaar met pensioen gingen was jonger dan de AOW-leeftijd.