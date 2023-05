Levent Turkmen (Surebusiness): ‘Vergelijkingssoftware is voor de zakelijke markt hard nodig’

Eind februari bracht de AFM ‘Cyberverzekeringen: Verkenning naar de Nederlandse verzekeringsmarkt’ uit. In haar verkenning stelt de AFM vast dat het nog moeilijk is cyberverzekeringen onderling te vergelijken en verbindt daaraan de constatering dat van adviseurs nieuwe/ aanvullende kennis wordt gevraagd om een goede risico-inschatting te maken. ‘’De constateringen die de AFM doet zijn naar mijn mening terecht. Maar moeten niet beperkt blijven tot cyberverzekeringen,’’ geeft Levent Türkmen, directeur Surebusiness, aan. ‘'Zakelijke schade is een complexe markt met een beperkt aantal aanbieders die sterk verschillende voorwaarden hanteren.’’ Türkmen ziet in de oproep van de AFM een aanleiding om de aandacht voor het onderwerp ‘voorwaardenvergelijking’ te verbreden naar de totale, zakelijke markt.