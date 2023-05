Fraudespecialist knoeit in dossier op verzoek hypotheekadviseur: tóch vergoeding

Het openen van een dossier dat hij zelf niet in behandeling had, is een 62-jarige medewerker van hypothecair dienstverlener Quion Groep duur komen te staan. De hypotheekacceptant, meer dan veertig jaar werkzaam in de financiële dienstverlening, mag worden ontslagen, zo vonniste de kantonrechter in Rotterdam. Omdat ‘slechts’ van verwijtbaar en niet van ernstig verwijtbaar handelen sprake is, heeft hij wel recht op een transitievergoeding van een krappe 10 mille.