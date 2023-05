Nul aandelen, maar ZLM bepaalt opvolging; makelaars vermoeden religieus motief

Een tussenpersoon met een aanstelling bij ZLM heeft nauwelijks mogelijkheden om zijn zaak ooit te verkopen. In een interne memo stelt de onderlinge verzekeraar dat bedrijfsopvolging bij voorkeur plaatsvindt in de familie, of onder medewerkers. Landelijke assurantiekantoren zijn uit den boze. Volgens portefeuillemakelaars Cisco Barão en Jan Peter Bouter heeft het bedrijf zelfs religieuze motivaties. ZLM-directeur Oscar Monshouwer noemt dat laatste pertinent onjuist, maar klopt het dat zij nieuwe distributiepartners altijd met argusogen bekijken.