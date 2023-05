Investering van kwart miljard Nederlands pensioengeld naar Frans laadbedrijf

250 miljoen euro aan Nederlands pensioengeld wordt geïnvesteerd in Driveco, een Franse exploitant van laadstations voor elektrische auto’s. Dat maakte pensioenbelegger APG bekend. Volgens APG gaat het om een investering die niet alleen in financiële zin interessant is, maar ook moet helpen bij het terugdringen van de CO2-uitstoot.