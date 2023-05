Grotere opmars starters zorgt voor daling woningprijzen

In het afgelopen kwartaal was in de vier grootste steden van Nederland een sterke daling van de gemiddelde prijs voor een koopwoning te zien. Dit meldt het Kadaster op basis van eigen cijfers over de woningmarkt. Dat woningen in de stad goedkoper worden, schrijft het Kadaster onder meer toe aan de opmars van starters op de woningmarkt.