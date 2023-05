Van Delft (elipsLife) luidt de noodklok: keten onstabiel door problemen UWV

De niet-optimale data-ontsluitingen tussen distributiepartners en verzekeraars, maar ook de uitvoeringsproblemen bij het UWV zorgen voor een minder goed functionerende keten van inkomensverzekeringen. Hoofd Underwriting & Pricing bij elipsLife, Marcel van Delft, luidt de noodklok. Om klanten te bieden wat ze van ons mogen verwachten, is het volgens hem van belang dat beide zaken zo snel mogelijk verbeteren. “Om dit te verbeteren moeten de verschillende partijen met elkaar in gesprek en dat zijn wij ook aan het doen. Zowel met onze business partners, met andere verzekeraars via het Verbond en ook met het UWV.”