NHG: woningmarkt verder op slot

De woningmarkt in Nederland zit steeds meer op slot, concludeert de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). "De snel gestegen hypotheekrentetarieven verkleinen de financieringsmogelijkheden van huizenkopers. Ook zorgt de rentestijging voor beduidend minder oversluitingen en minder (bij)leningen voor kwaliteitsverbetering van woningen. Sinds 2005 is het aantal door particulieren gekochte woningen in het eerste kwartaal van een jaar nog nooit zo laag geweest, met uitzondering van de krediet- en schuldencrisis."