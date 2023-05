Aon benoemt Arjan Bol (cco) en Marnix Zwartbol (cto)

Arjan Bol (links op foto) is per 1 juni de nieuwe chief commercial officer van Aon Nederland. Met ingang van diezelfde datum begint Marnix Zwartbol als chief technology officer. "Zowel Bol als Zwartbol brengt meer dan een kwart eeuw ervaring mee in de betalings-, bank- en verzekeringssector", zegt het bedrijf.