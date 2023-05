Minder groei bij intermediairtakken ASR en Rabobank

De omzet bij het bedrijfsonderdeel Distribution & Services van ASR is vorig jaar met 4 procent gegroeid tot 124 miljoen euro. Dat is een stuk minder hard dan de jaren ervoor, toen dubbele groeicijfers werden genoteerd. Ook Rabobank, na Aon het grootste intermediairbedrijf van Nederland, groeide bescheiden in 2022.