Raad van State stuurt actieve provisietransparantie terug naar de tekentafel

De Raad van State twijfelt of de invoering van actieve provisietransparantie het effect zal hebben dat ermee beoogd wordt. Dat schrijft de Raad in een advies aan de wetgever. Bovendien is volgens hen niet getoetst of de AFM en DNB voldoende zijn toegerust op de nieuwe taken die ze krijgen. Het advies van de Raad van State is om het voorstel niet aan te nemen, totdat het is aangepast.