AMexpertpanel: Verplichte AOV zzp'ers moet er níet komen

De verplichte AOV voor zzp’ers moet er echt niet komen. Een meerderheid van het AMexpertpanel is die mening toegedaan, zo blijkt uit recent onderzoek van onderzoeksbureau OneQuestion in opdracht van AMweb. Een kwart van de tussenpersonen en een derde van de verzekeraars is vóór de verplichte inkomensverzekering.