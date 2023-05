Monuta: nog groot verschil graf- en crematiekosten

Ruim twee derde van de Nederlanders kiest tegenwoordig voor cremeren, maar is niet echt bekend met de financiële consequenties van deze keuze. Voor een eenpersoons particulier graf betalen we gemiddeld ruim 3200 euro (vorig jaar ruim 3100 euro); voor een crematie met gebruik van aula ruim 1500 euro (vorig jaar ruim 1400 euro).

Deze informatie -van belang voor het geven van een passend advies aan klanten- komt naar voren in het jaarlijkse onderzoek van Monuta naar graf- en crematiekosten onder 1.701 begraafplaatsen en 112 crematoria.

Inzichtelijk maken

Monuta vindt het belangrijk om open over afscheid te zijn. En dus ook over de bijbehorende kosten. “Een dierbare verliezen is intens. Dat je dat afscheid toch vorm kunt geven op een persoonlijke en waardige manier, is ontzettend belangrijk voor het rouwproces. Niet voor niets is dat al 100 jaar wat ons drijft: voor íedereen een afscheid met een goed gevoel mogelijk maken. Veel mensen weten niet zo goed wat daar allemaal bij komt kijken en wat daar financieel gezien voor nodig is. Natuurlijk komen bij een uitvaart meer kosten samen dan enkel die voor een graf of crematie. Maar het maakt ook uit waar je wordt begraven of gecremeerd. Daarom maken we jaarlijks de nieuwe graf- en crematiekosten inzichtelijk. Zo kun je je al voorbereiden op jouw afscheid in de toekomst en zorgen dat nabestaanden daar geen geldzorgen over hebben”, zegt Quinten Fraai, CEO van Monuta.

Ook dr. Martin Hoondert, Universitair Hoofddocent ‘Muziek, Religie & Ritueel’ aan de Universiteit van Tilburg, beaamt dat openheid rondom cremeren nog niet zo lang gebruikelijk is. “Maar weinig mensen weten dat cremeren pas sinds 1955 officieel is toegestaan in Nederland. Begin jaren ’60 koos 4% voor crematie. De meer open blik en vrije invulling van rituelen rondom crematies nam pas in de jaren ’80 een vlucht. In de huidige tijd is het interessant om te zien dat er een mix is ontstaan tussen cremeren en begraven. Want wat doe je met de as en de urn als je kiest voor cremeren? Je kunt de as uitstrooien op een strooiveld, de urn bijzetten in een columbarium of de urn begraven op een natuurbegraafplaats.”

Lokale verschillen

De eerste stap is nog altijd kiezen voor begraven of cremeren. De prijzen daarvoor verschillen per locatie. Gemiddeld is men in Zuid-Holland bijvoorbeeld het duurst uit voor een graf (€ 4.503, 2022: € 4.266). De provincie staat op plaats acht in de lijst met zijn gemiddelde prijs voor een crematie. In Overijssel is cremeren juist duur (€ 1.828, 2022: € 1.624) in vergelijking met de rest van Nederland. Wel is het op drie na de goedkoopste provincie voor een graf. Al jaren is de gemeentelijke begraafplaats aan de Bookholtlaan in het Twentse Losser de goedkoopste van ons land. Daar kost een graf met een looptijd van 20 jaar € 827 (2022: € 776).

De duurste begraafplaats is de gemeentelijke begraafplaats Esserveld in Groningen, geopend in 1924 en dus ook bijna 100 jaar oud. Nadat vorig jaar de prijzen waren verlaagd, betaal je nu weer meer: € 8.205 voor een graf met een looptijd van 30 jaar op deze monumentale begraafplaats (2022: € 7.900).

Opvallend in de top 10 van duurste begraafplaatsen zijn drie locaties in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Nadat de prijs vorig jaar ook al steeg, verovert de gemeentelijke begraafplaats Vredehof in Bodegraven nu de tweede plaats met een prijs van € 8.110 (2022: € 7.652). Gemiddeld betalen we in Nederland € 3.519 euro voor een gemeentelijk particulier graf2 (2022: € 3.397). De gemiddelde grafkosten van alle begraafplaatsen uit het onderzoek bedragen € 3.209 (2022: € 3.111).

Vergelijken lastig

De kosten worden bepaald door gemeenten en begraafplaatsen of crematoria zelf. Per locatie zijn er allerlei verschillen over welke service is inbegrepen bij die prijs. Dat maakt vergelijken voor de consument niet gemakkelijk, maar wel belangrijk om te doen. Fraai licht toe: “Het is heel belangrijk om bij leven al iets meer te weten van al de verschillende services die worden geboden. De lokale Monuta uitvaartverzorgers zijn gespecialiseerd hierin en helpen graag met het maken van keuzes indien nodig.” Gemeenten bepalen zelf de prijs voor een graf op een gemeentelijke begraafplaats. Ook bepalen zij de duur van de grafrechten, begraafkosten, kosten voor het grafonderhoud en de jaarlijkse indexering van de prijzen. Vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is er een model-beheersverordening begraafplaatsen en tarieventabel beschikbaar die voor de communicatie gebruikt kan worden door gemeenten. Echter, een gemeente bepaalt zelf hoe zij uiteindelijk communiceert over de grafkosten.

Over het onderzoek

Monuta heeft de grafkosten van 1.701 gemeentelijke en bijzondere begraafplaatsen in Nederland onderzocht. Daarbij zijn de kosten voor grafrechten en begraafkosten in kaart gebracht. De grafrechten, onderhouds- en begraafkosten samen bepalen de totale kosten voor de aanschaf van een graf. Daarnaast zijn van 112 crematoria in Nederland de kosten van een stille crematie met en zonder gebruik van de aula in kaart gebracht. Al deze kosten zijn op woonplaats te vinden in de online graf- en crematiekostenmeter en voor iedereen toegankelijk.

