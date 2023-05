Ortec Finance: ‘Er wordt zelfs onder de vraagprijs geboden’

Afgelopen februari kwam er een eind aan een periode van overbieden die begon in april 2018. In maart zet deze ontwikkeling zich door: in maart werd bij twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen gemiddeld zelfs onder de vraagprijs geboden. Dit blijkt uit de woningmarktanalyse van Ortec Finance.