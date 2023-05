Stichting Onterechte BKR-registraties bereidt actie voor tegen onwillig ING

Dat ING nogal streng is voor klanten die een BKR-codering verwijderd willen hebben, is al even bekend. Dat beleid is de laatste twee jaar niet veranderd; de pas opgerichte Stichting Onterechte BKR-registratie verzamelt daarom klachten om mogelijk een collectieve actie te starten.