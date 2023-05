De Hypotheekshop: 'geen vrije val op de koopwoningmarkt'

De daling van de koopprijzen van woningen zet in het eerste kwartaal van 2023 door. Het aantal door de NVM geregistreerde verkopen (bijna 28.400 woningen) komt in het eerste kwartaal van dit jaar 2,4 procent lager uit dan in hetzelfde kwartaal van 2022. De door het Kadaster geregistreerde 40.400 transacties in het eerste kwartaal van 2023 liggen eveneens onder het niveau van een jaar geleden (-7,9 procent). Ook komt het aantal verkochte woningen in de bestaande woningvoorraad op een lager niveau uit te komen dan voorgaande jaren. Dit blijkt uit de Monitor Koopwoningmarkt over het eerste kwartaal van 2023.