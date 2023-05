Onder de loep: de grootste baas in verzekeringen

Hij is de grootste baas in de verzekeringswereld. Sinds 2019 geeft hij leiding aan 15,000 mensen en bedient 18 miljoen klanten. Topbestuurders moeten volgens hem meer zichtbaar zijn. Zich meer mengen in het publieke debat. En zich meer uitlaten over maatschappelijke issues. Dat wil hij zelf ook heel graag. Maar ziet daarvan ook direct de keerzijde. Er komt dan – zo is hij bang – voorspelbaar veel kritiek op hem af en zit er een groot afbreukrisico aan. En dus zijn ook zijn publieke optredens tot nu toe helaas erg schaars en dan nog hoofdzakelijk financieel gedreven.