Geldbeluste letselschadebehandelaar schietpartij Alphen krijgt helft van loon

Op 9 april 2011 vond een schietpartij plaats in winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn. Vier slachtoffers daarvan schakelden een letselschadebehandelaar in. Die deed zijn werk maar half, maar hij wilde wel het volle pond aan honorarium vangen.