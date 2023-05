Strandtentenintermediair Boereboom: 'Brand meestal bij de mooiste paviljoens’

Leveranciers rijden af en aan. Het is een rustige woensdagochtend aan het strand van Scheveningen. Al 14 jaar adviseert Dick Boereboom onder meer strandpaviljoens over hun verzekeringen, sinds twee jaar zelfstandig onder de naam Boereboom Adviesgroep. Vanaf begin maart mogen de horecagelegenheden op het strand weer open. Een mooi moment om eens met hem in gesprek te gaan. “Als het mooi weer is, heb je als adviseur niks te zoeken bij een strandpaviljoen.”