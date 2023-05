Van Riessen en Postema: ‘Meer preventie in AOV nodig voor psychische klachten’

Psychische klachten. Bijna iedereen heeft er vroeg of laat minstens één keer meer te maken. Het roept de vraag op in hoeverre arbeidsongeschiktheid vanwege psychische klachten verzekerbaar is. AM ging in gesprek met adviseur Majan van Riessen en consultant Annemieke Postema, beiden bestuurslid van Radi-AOV. Psychische aandoeningen zijn nog te verzekeren voor iemand die eerder psychische klachten had, is hun ervaring. Wel zien ze vaker dan voorheen dat sprake is van een uitsluitingsclausule op de polis.