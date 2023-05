Inflatie opnieuw toegenomen tot 5,2 procent

In snelle eerste raming maakt het CBS bekend dat de inflatie vorige maand is gestegen en uitkomt op 5,2 procent. Het tempo waarin prijzen stijgen is in april weer toegenomen ten opzichte van een maand eerder. Dat kwam vooral door de energieprijzen die minder sterk daalden dan in maart.