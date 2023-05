Starter wordt dominanter op de woningmarkt

Starters nemen een dominantere plek in op de woningmarkt. In april 2023 werden in totaal ruim 31.500 hypotheek aangevraagd. 55 procent (11.117) van de hypotheekaanvragen werd gedaan door starters. De afgelopen jaren lag dit percentage rond de 45 procent, constateert HDN.