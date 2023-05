Dekkingsgraad loopt door rentestijging in april op

De rentestijging in april heeft ervoor gezorgd dat de dekkingsgraad is gestegen. Deze komt uit op gemiddeld 119 procent. Het vermogen blijft gelijk. Door de rentedaling in maart daalde de dekkingsgraad afgelopen maand naar gemiddeld 116 procent. Dit blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon.