Verzekering elektrische auto 16 procent duurder dan die van benzineauto

Dat het verzekeren van elektrische auto’s duurder is dan dat van benzineauto’s is geen verrassing. Geld.nl heeft het verschil in verzekeringspremie uitgerekend: gemiddeld 16 procent. De vergelijkingssite onderzocht de verzekeringspremies van elektrische modellen. Wat blijkt: de elektrische variant is ongeveer 150 euro per jaar duurder om te verzekeren dan een benzineauto.