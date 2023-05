Schrijver (Harper): ‘Nederlandse verzekeringsmarkt is portalenmarkt geworden’

Bij de familie Schrijver zitten verzekeringen in het bloed. Mischa Schrijver is oprichter en ceo van het Amsterdamse Harper Insurance | Benefits. Hij richtte het kantoor op in 2018 en sindsdien verdubbelde het elk jaar in omzet. Enkele jaren geleden wist hij zoon Naftali Schrijver als sales- en marketingdirecteur aan boord te halen. Onlangs deed het bedrijf in korte tijd twee overnames. AM ging op bezoek bij het familiebedrijf.