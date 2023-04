Promovendum reageert op monsterboete: ‘Geen klant bewust benadeeld’

Het moederbedrijf achter Promovendum is het niet eens met de boete van 2,5 miljoen euro die het kreeg opgelegd van de AFM voor ‘niet-integere bedrijfsvoering’. CAK Groep gaat in beroep bij de toezichthouder en benoemt alvast een bodemprocedure bij de rechtbank. De Dordtse onderneming zegt nooit een klant bewust benadeeld of onjuiste informatie te hebben verschaft.