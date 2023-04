Adfiz wekt onbegrip OvFD: 'Niet zoeken naar geitenpaadjes'

De formalisering van onafhankelijkheid in financieel advies wordt langzaamaan gesmoord in juridische interpretaties. OvFD-voorzitter Christian Dijkhof is een groot pleitbezorger van een wettelijke definitie en ziet het met lede ogen aan. “Onafhankelijkheid behoort tot de kroonjuwelen van de financieel adviseur. Daarin past geen zoektocht naar juridische geitenpaadjes." Adfiz-directeur Enno Wiertsema herkent zich niet in de kritiek.