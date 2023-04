Aantal advieskantoren daalt, middensegment maakt groeispurt

Het aantal kantoren dat zich bezighoudt met advies en bemiddeling in financiële producten (zoals verzekeringen, hypotheken en pensioenvoorzieningen) is in 2022 verder afgenomen. De daling betrof 3 procent. In die krimpende markt maakt het middensegment, groepen met 2 tot 20 kantoren onder zich, een flinke groeispurt.