Perspectief starters niet verslechterd. ‘Er is vaak meer mogelijk dan verwacht’

Volgens De Hypotheker is de situatie van starters op de koopwoningmarkt stabiel gebleven, hoewel de eindeloze stroom aan berichten over stijgende hypotheekrentes en nog steeds voor velen te hoge huizenprijzen een ander beeld schetsen. Boudewijn de Jong, hypotheekadviseur en mede-eigenaar van De Hypotheker Rotterdam Centrum predikt realisme: ‘Het is nog steeds niet gemakkelijk, maar er is vaak meer mogelijk dan de starter zelf denkt.’