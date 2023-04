Dodge-rijder tikt 120 aan waar je 50 mag: schade door roekeloosheid bewezen

Een bestuurder van een bedrijfsauto botst op een andere auto en verzwijgt tegenover Allianz dat hij veel te hard reed. Volgens de rechtbank in Rotterdam zelfs zo hard het roekeloos was. Het bedrijf waar hij vennoot van is, krijgt geen schade vergoed en moet ook toestaan dat Allianz de schade aan de andere auto op hem verhaalt.