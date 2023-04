Zorggroep krijgt na anderhalf jaar strijd schade bij overstromingen Limburg niet vergoed

Zorginstelling Adelante lag anderhalf jaar in de clinch met verzekeraars over het vergoeden van 8 miljoen euro schade door de overstromingen in Limburg in de zomer van 2021. De rechter moest uitspraak doen en die oordeelt dat Adelante met lege handen achterblijft. Dat is deels eigen schuld: de rechtbank vindt dat het deel dat werd veroorzaakt door regenval wel vergoed had kunnen worden, maar er is onvoldoende duidelijk gemaakt hoe groot dat deel dan is.