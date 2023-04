'A zeggen en B doen mag. Adfiz zet zo de reputatie van de branche op het spel'

Adfiz begeeft zich wat Jurjen Oosterbaan betreft op glad ijs met hun verklaring over de civielrechtelijke consequenties van het begrip ‘onafhankelijk’ op de Vergelijkingskaart. De DFO-directeur vraagt zich niet alleen af of het juridisch waterdicht is, maar vindt de belangenvereniging onzorgvuldig omgaan met de reputatie van de branche. MoneyView-directeur Martin Koot is blij dat ‘onafhankelijk’ geen marketingterm meer is, maar vreest nu dat de sector er nog steeds te lichtzinnig mee omspringt.