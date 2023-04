Adfiz stellig: ‘Geen civiel gevolg van onafhankelijk op Vergelijkingskaart’

Een financieel adviseur die op z’n Vergelijkingskaart invult dat hij onafhankelijk is, kan daar niet door een individuele klant op aangesproken worden. Dat stelt Adfiz op basis van een advies dat het inwon bij Polis Advocaten. Volgens Adfiz lost dat de onduidelijkheid op over de vraag of de publiekrechtelijke norm voor onafhankelijk advies ook privaatrechtelijke consequenties heeft.