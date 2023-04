De Hypotheker: ‘Positie van starters op de woningmarkt blijft stabiel’

In het eerste kwartaal van dit jaar is het aantal hypotheekaanvragen voor de aankoop onder huizenkopers tot 35 jaar met 24 procent gestegen ten opzichte van het laatste kwartaal van 2022. Uit berekeningen van De Hypotheker blijkt dat de positie van starters, ondanks de flink gestegen hypotheekrente, per saldo in de laatste 12 maanden redelijk stabiel is gebleven.