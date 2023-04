AFM reageert op Ockto: ‘Studieschuld meenemen in adviesgesprek ís al verplicht’

Twee weken geleden riep softwarebedrijf Ockto via AM de AFM op om een datum vast te stellen waarop álle hypotheekadviseurs de studieschuld verplicht mee moeten nemen. AM ging bij de toezichthouder na wat zij van deze oproep vinden en hoe zij tegen het thema 'studieschulden binnen het hypotheekadvies' aankijken.