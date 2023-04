Bestaande woningen in maart harder in waarde gedaald

Bestaande koopwoningen zijn in maart van 2023 harder in waarde gedaald dan in februari (2,3 procent). In februari ging het nog om 0,8 procent ten opzichte van dezelfde maand 2022. Dit meldt het CBS en het Kadaster op basis van onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland. Onder andere gestegen rentes op hypotheken drukken op de waarde van woningen.