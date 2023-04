UWV: ‘Geen verplichte AOV voor achterstanden weggewerkt zijn’

Het kan nog meerdere jaren duren voordat de voorgenomen verplichte AOV realiteit is. Dat zegt UWV-bestuursvoorzitter Maarten Camps in het FD. Hij heeft met minister van Sociale Zaken Karien van Gennip afgesproken dat zijn instantie pas de uitvoering van zo’n verzekering op zich neemt zodra de huidige achterstanden zijn weggewerkt. Zicht op dat moment is er echter nog niet.