Nauw contact NVGA en Verbond is fun en noodzaak: ‘DNB-eisen ook op bord van GA’

Ron Gardenier opende de NVGA Marktdag in het Haagse Louwman Museum niet alleen. Het jaarlijkse NVGA-feestje vierde hij samen met Lidwien Suur, Achmea-bestuurder en voorzitter van het sectorbestuur Schade bij het Verbond. Het gezamenlijke optreden benadrukt de harmonieuze samenwerking die de laatste jaren van de grond is gekomen. “We hebben elkaar gevonden”, zegt Gardenier. En meer dan dat: “Het is ook fun. We maken plezier.”